جدل حول مصير جثث المسلمين المتوفين بكورونا في أميركا

رفضت الجالية الإسلامية بنيويورك ونيوجيرسي حرق الجثث العائدة للمواطنين العرب والمسلمين المقيمين بالولايات المتحدة، الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الصحافي المصري المتخصص في الشأن الأميركي، محمد العالم، إن مجلس الأئمة المسلمة لولايات نيويورك ونيوجيرسي أشار إلى تكفله بإجراءات ومصاريف الدفن الخاصة بالعرب والمسلمين الذين تم الإعلان عن وفاتهم بمستشفيات الولايتين، بعد أن تخطى عددهم 200 حالة.

وأكد الصحافي على أن المجلس خاطب السلطات الأمريكية وأبلغها بتعاليم الشريعة الإسلامية التي ترفض فعل حرق جثة المسلم وتجرمه، وأن المجلس سيقوم بالإشراف على عملية الدفن بالمقابر المخصصة للمسلمين بالولايتين.

وكانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى 367507 على الأقل، فيما توفي 10908 أشخاص، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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وحتى أمس الاثنين ، تم الإبلاغ عن 29887 إصابة مؤكدة جديدة و1265 حالة وفاة.

ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، وكذلك جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد. في حين تعد وايومنغ هي الولاية الوحيدة التي لا تبلغ عن وفاة بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك ضوء في نهاية النفق، مُعتبرًا أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر ترامب أن معدل إصابات فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة جهود الجميع، داعيًا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.