النمسا والدانمارك في المركز الأول أوروبياً في الإعلان عن تخفيف إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:17 مساءً - أصبحت النمسا والدنمارك أمس الاثنين أول دول أوروبية تعلن عن خطط ملموسة لإعادة فتح مجتمعاتها بعد إجراءات الحجر بسبب فيروس كورونا المستجد ، على أمل أن تكونا قد تجاوزتا بالفعل أسوأ موجة من الوباء الأول.

وكذلك تدرس بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وغيرها كيف ستخفف بعض القيود على الحياة العامة. لكن القادة الأوروبيين حذرون ، حيث أن بعض الدول التي سعت إلى العودة إلى وضعها الطبيعي ، مثل سنغافورة واليابان ، شهدت موجات من الإصابات الجديدة.

وتخطط كل من النمسا والدنمارك لرفع القيود على مراحل.

ففي النمسا ، من المقرر إعادة فتح المتاجر الصغيرة في 14 أبريل ، وستتبعها متاجر أكبر في 1 مايو.

و قد تتمكن المطاعم والفنادق والمدارس من إعادة فتح أبوابها في منتصف مايو, على الرغم من أن هذا القرار سيتم تقييمه في نهاية أبريل.

وستظل القواعد الصارمة حول الأقنعة ، والتباعد الاجتماعي ، وعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول المتجر في أي وقت ، كما هي ، ولكن الحياة العامة قد تستأنف في يوليو.

وفي الدنمارك ، تقوم الخطة على إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية في 15 أبريل ، بينما ستستأنف الشركات أعمالها تدريجيًا.

وقد أشاد المستشار النمساوي سيباستيان كورز باستجابة بلاده المبكرة ؛ حيث فرضت إغلاقًا وطنيًا في 16 مارس ، قبل بعض جيرانها.

وقال كورز ، وهو يزيل القناع الطبي الأزرق للتحدث في مؤتمر صحفي:

“لقد تفاعلنا بشكل أسرع وأكثر حزماً في النمسا مقارنة بالدول الأخرى ، وبالتالي تمكنا من منع حدوث الأسوأ حتى الآن”.

وتابع كروز قائلاً: “إن رد الفعل السريع والمنضبط، سيعطينا الآن الفرصة للخروج من هذه الأزمة بشكل أسرع.”

وكانت النمسا قد شهدت ثلاثة أيام متتالية تجاوز فيها عدد حالات التعافي من فيروس كورونا عدد الحالات الجديدة.

وأبلغت السلطات النمساوية يوم الاثنين عن 241 إصابة جديدة لكن 465 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة السابقة، وأدى تباطؤ انتشار الفيروس إلى تخفيف الضغط على النظام الطبي وسمح بالتفكير فيما سيأتي بعد ذلك.

لكن إعلان النمسا بدا أيضًا موجهاً للأشخاص الذين يشعرون بالإحباط والقلق.

فقد طلب كورز من المواطنين الالتزام الصارم بالقيود، نظراً لزيادة الأمر صعوبة _بسبب حالة الطقس الجميلة التي استقرت في أوروبا خلال فترة العطلة_ .

ويذكر أن الدنمارك فرضت أيضًا إغلاقاً مبكرًا نسبيًا في 11 مارس ، واستثمرت في اختبارات واسعة النطاق.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن ، معلناً عن خطة رفع القيود:

“إن الأمر أشبه بالسير على الخط. إذا وقفنا بثبات على طول الطريق ، يمكن أن نسقط. إذا ذهبنا بسرعة كبيرة ، يمكن أن تسوء الأمور. لذلك ، يجب علينا اتخاذ خطوة حذرة واحدة في كل مرة. ولا نعرف حتى الآن إن كانت لدينا أرض صلبة تحت أقدامنا “.

وقال فريدريكسن إن مراقبة الحدود ستبقى كما هي، وستظل التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص محظورة.

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وإذا بدأ عدد الإصابات في الارتفاع مرة أخرى ، فإن الدنمارك ستعيد فرض القيود على الفور.

وعلى الرغم من أن دول أوروبية أخرى تتطلع إلى استراتيجيات للخروج من حالة الإغلاق التام، إلا أن معظمها كان مترددًا في الالتزام بذلك بتواريخ معينة، وقد سعت هذه الدول إلى طمأنة مواطنيها بشأن العودة إلى الحياة العادية.

وقد قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي إنها “ستكون تصرفت بشكل غير مسؤول على الإطلاق إذا أعطت تاريخًا محددًا لليوم الذي عندما يمكن فيه إلغاء الإجراءات، أو على الأقل تخفيفها ثم لم تستطع الوفاء بالوعود، لأن أعداد العدوى لم تسمح بذلك . ”

لكنها وعدت “بأننا ، أنا والحكومة الفدرالية ، نفكر شخصياً ليلاً ونهاراً في كيفية حماية صحة الجميع ولدينا خطة تجعل الحياة العامة ممكنة خطوة بخطوة.”

في غضون ذلك ، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في الأسبوع الماضي إن رفع إجراءات الإغلاق سيكون “معقدًا بشكل مخيف” وأنه لا ينبغي أن يتوقع الناس “إلغاءً عامًا للإغلاق، في كل مرة وفي كل مكان ومن أجل الجميع”.

وكما هو الحال مع الكثير من الاستجابة لأزمة الفيروسات التاجية ، قد يختلف التراجع عن القيود بشكل كبير من بلد إلى آخر في أوروبا.

فيبدو أن النمسا تخطط للسماح لجميع سكانها بالبدء في التحرك مرة أخرى.

وكانت دول أخرى قد فكرت بذلك أيضاً، بما فيهم إيطاليا وألمانيا وبريطانيا ، في السماح فقط للأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة متجانسة باستئناف الحياة العادية ، وهذا يؤدي بالتالي إلى تقسيم السكان إلى مجموعات مناعية وغير مناعية، وستعتمد هذه الاستراتيجية على الاختبارات التي لم تتوافر بعد بسهولة.

وهناك أيضا سؤال حول متى يجب إعادة فتح الحدود بين الدول واستئناف الحركة الحرة التي كانت أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

في الواقع لا يثق قادة بعض الدول في أن جيرانهم قاموا بالقضاء على الفيروس بنجاح كما فعلوا هم في بلدانهم، والحفاظ على السيطرة مع السماح للمواطنين بالتنقل بحرية أكبر داخليًا، وهذا قد يعني استمرار إغلاق الحدود الخارجية بين الدول الأوروبية لبعض الوقت.

من جهة اخرى مازالت دول آسيوية التي خففت القيود تكافح مع ظهور موجات الإصابات الجديدة ، مما أعطى الأوروبيين وقفة تأمل شديدة حيال ذلك.

فقد أصبحت سنغافورة أمس الاثنين الأسرع بععكس المسار وفرض الإغلاق بعد النجاح والثناء الأولي لاستجابتها الشديد بمواجهة الفيروس التاجي، فتجنبت قيودًا صارمة بعد إجراء اختبارات واسعة النطاق وتتبع انتشار العدوى.

ولكن في يوم الأحد ، سجلت البلاد أعلى عدد يومي للعدوى ، واعتبارًا من يوم الثلاثاء ، ستغلق المدارس والشركات بنفس الطريقة التي تم إغلاقها في أماكن أخرى من العالم.

وشهدت اليابان أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بعد أن خففت قيود التباعد الاجتماعي الشهر الماضي ، وقال رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الاثنين إنه يعتزم إعلان حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو وأوساكا وغيرها من المناطق المتضررة بشدة.