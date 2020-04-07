أمن الدار البيضاء يوقف ثلاثة أشخاص بشبهة رشق القوات العمومية بالحجارة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن توقيف صلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في رشق القوات العمومية بالحجارة.

وقالت المديرية، اليوم الثلاثاء، أنه توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، ورشق عناصر القوة العمومية المكلفة بالسهر على تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بواسطة الحجارة.

وكان رجال سلطة قد تعرضوا قبل أيام قليلة في حي سيدي مومن في الدار البيضاء، للرشق بالحجارة أثناء جولتهم التفقدية الروتينية الخاصة بمعاينة مدى احترام الساكنة للتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”.

ووثق مقطع فيديو، واقعة تعرض السلطات للرشق بالحجارة من قبل مجهولين كانوا متواجدين في أسطح العمارات.