عبر “أنستغرام”.. لاعبون مغاربة يحاربون ملل الحجر في دردشات مباشرة

شهدت حسابات عدد من اللاعبين المغاربة، المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشاطا أكبر من المعتاد، تزامنا مع فترة الحجر الصحي، وذلك لتجاوز ملل الحجر بالنسبة إليهم، وخلق محتوى يشاهده الجمهور كذلك.

ولجأ لاعبون، للدردشة المباشرة عبر الفيديو على أنستغرام، من أجل أن يتمكن الجمهور من تتبعها مباشرة، وكذلك التفاعل معها، وطرح أسئلتهم في بعض الأحيان كذلك.

ومن بين اللاعبين، الذين ظهروا مع بعضهم في اتصالات مباشرة أمام الجمهور، محسن متولي، وعبد الرزاق حمد الله، واللاعب السابق سفيان العلوي، وسابقا ياسين الصالحي، ورضى الهجهوج، وأيمن الحسوني.

لاعبون آخرون أطلوا على الجمهور بالطريقة نفسها، لكن رفقة فنانين مثل بانون، مع الكوميدي زهير زائر، والمحترف المغربي فيصل فجر، مع الديدجي حميدة.

وأضحت وسائل التواصل الاجتماعي أكبر متنفس للملتزمين بالحجر الصحي في منازلهم، بل تغيرت حتى طريقة استغلالها لدى البعض، مثل لاعبي كرة القدم، الذين أصبحو أكثر نشاط عليها.