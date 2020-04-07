رقم قياسي في بريطانيا.. تسجيل 758 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أفادت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات، جراء فيروس كورونا، في إنجلترا، ارتفع إلى 5655 بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.

وقالت هيأة الصحة في بريطانيا، بعد زوال اليوم، إن 29 من بين 758 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون أمراضا سابقا، وأعمارهم تتراوح بين 23 و99 سنة.

وادخل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الاثنين، إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 287 ألفا.