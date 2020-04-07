طنجة.. إصابة طبيبة في مستشفى محمد الخامس بفيروس كورونا المستجد

علم موقع “اليوم 24″، بعد زوال اليوم الثلاثاء، من مصدر داخل مستشفى محمد الخامس في طنجة، أن طبيبة، تشتغل في المستشفى ذاته، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتها لإحدى المصابات بالوباء.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الطبيبة المصابة، والأخصائية في الأشعة، كانت قد خالطت مصابة بـ”كوفيد19″، بالمستشفى المذكور، قبل أن تظهر عليها أعراض المرض، من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، إذ أثبت التحليل المخبرية إصابتها بالجائحة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الطبيبة تتواجد في مستشفى دوق دي طوفار في حالة صحية مستقرة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، عبر بوابتها الرسمية www.covidmaroc.ma، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفعت إلى 1141 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.