وفاة مصاب في الـ37 من عمره: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 61

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شاب في الـ37 من عمره عانى من أمراض مزمنة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 61 حالة، بالإضافة إلى حالة واحدة تم تسجيلها في الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المتوفى أصغر حالة وفاة تُسجل في البلاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وأكد مستشفى "بيلنسون" (الشارون) في بيتاح تيكفا، أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة خطيرة، وتم وصله إلى جهاز التنفس الاصطناعي قبل أيام.

هذا وأصيب الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي (79 عامًا) بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، وأوضحت أن حالة الحاخام "مستقرة"، عيما بأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، ونقل إلى مستشفى "شعاري هتسيديك" بالقدس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 9006 إصابة من بينها 153 خطيرة و113 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وعلى صلة، ألزمت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، عند الخروج من المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا. ويبدأ سريان هذا القرار غير المسبوق، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وقال الوزارة في بيان صدر عنها، وقّع اليوم المدير العام لوزارة الصحة على أمر (..) ينص على حظر مكوث شخص ما في مكان غير مسكنه، دون تغطية فمه وأنفه عن طريق قناع مخصص لهذا الغرض، أو قناع منزلي".

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وأضافت "إن من شأن قناع ‘الفم الأنف‘ من التقليل من خطر الإصابة بالفيروس، وإصابة الآخرين به إلى حد كبير جدًا، كونه يحول دون انبعاث قطرات اللعاب المتناثرة المتطايرة، وبالتالي يمنعها من الوصول إلى الأنف والفم".

واستدركت أن القرار لن يطبق على القاصرين دون عمر 6 سنوات، وعلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب "إعاقة نفسية، عقلية أو طبية". وتابعت الوزارة "سيدخل الأمر الخاص بواجب ارتداء قناع، حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد".

وبالرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار؛ فقد أعلنت، وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 9006 والوفيات إلى 61.

وشرع الآلاف من عناصر الشرطة، والمئات من الجنود الإسرائيليين، بفرض الإغلاق الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتطبيق أنظمة الطوارئ الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع حلول عيد "الفصح" اليهودي.

وبموجب الأنظمة الجديدة "لن يُسمح للمواطنين الخروج من بلدة سكنه إلا لأغراض التزود بالمواد الغذائية، أو الأدوية أو المنتجات الحيوية، أو من أجل الحصول على خدمات حيوية، ما عدا الحالات حيث يتعذر القيام بذلك في بلدة سكنه، انطلاقا من الساعة 19:00 مساء الثلاثاء ولغاية يوم فجر الجمعة المقبل".

كما تقرر "وقف خدمات المواصلات العامة بدء من مساء اليوم ولغاية صباح الجمعة بما فيها رحلات الركاب الجوية الدولية، على أن يجوز تشغيل رحلات الركاب الدولية فقط بموافقة وزيري المواصلات والداخلية المسبقة. وفي المقابل، سيُسمح بتقديم خدمات السفريات المخصصة للعمال وفقًا للتعليمات، وكذلك خدمات السيارات الأجرة وفقًا للتعليمات ولأجل قضاء حاجة حيوية فحسب".