- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس انتقالي بسقطرى يتكفل بنقل 300 عالقاً من حضرموت والمهرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
تكفل المجلس الانتقالي الجنوبي بنقل 300 عالقاً من أبناء سقطرى ممن تقطعت بهم السُبل، بسبب توقف الرحلات الجوية، وتنصل الجهات الحكومية عن القيام بدورها .
وقامت القيادة المحلية في محافظة سقطرى، وبتوجيهات من رئيس المجلس الإنتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، بتوفير 3 سفن بحرية في ميناء الشحر لنقل العالقين المتواجدين في محافظتي حضرموت والمهرة من طلاب ونساء وكبار سن.
وجاء تحرك الانتقالي بعد مناشدات أطلقها ناشطون وإعلاميون وكتاب من أبناء سقطرى، بضرورة التدخل العاجل، بعد أن تقطعت بهم السُبل.
وفي تصريح مقتضب، لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى يحيى مبارك سعيد، أكد حرص قيادة الانتقالي الانتقالي الشديد ومتابعتها لوصول العالقين إلى أرضهم سالمين معافين.
وأوضح سعيد أن قيادة الانتقالي، سعت وبكل السُبل المتاحة لترتيب احتياجاتهم خلال الرحلة من المأكل والمشرب واجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد، لضمان وصولهم أمنين بإذن الله
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس انتقالي بسقطرى يتكفل بنقل 300 عالقاً من حضرموت والمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.