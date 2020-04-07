المجلس انتقالي بسقطرى يتكفل بنقل 300 عالقاً من حضرموت والمهرة

الثلاثاء 7 أبريل 2020

تكفل المجلس الانتقالي الجنوبي بنقل 300 عالقاً من أبناء سقطرى ممن تقطعت بهم السُبل، بسبب توقف الرحلات الجوية، وتنصل الجهات الحكومية عن القيام بدورها .



وقامت القيادة المحلية في محافظة سقطرى، وبتوجيهات من رئيس المجلس الإنتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، بتوفير 3 سفن بحرية في ميناء الشحر لنقل العالقين المتواجدين في محافظتي حضرموت والمهرة من طلاب ونساء وكبار سن.

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وجاء تحرك الانتقالي بعد مناشدات أطلقها ناشطون وإعلاميون وكتاب من أبناء سقطرى، بضرورة التدخل العاجل، بعد أن تقطعت بهم السُبل.

وفي تصريح مقتضب، لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى يحيى مبارك سعيد، أكد حرص قيادة الانتقالي الانتقالي الشديد ومتابعتها لوصول العالقين إلى أرضهم سالمين معافين.

وأوضح سعيد أن قيادة الانتقالي، سعت وبكل السُبل المتاحة لترتيب احتياجاتهم خلال الرحلة من المأكل والمشرب واجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد، لضمان وصولهم أمنين بإذن الله