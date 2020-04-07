روسيا تتهم ترامب بمحاولة "الاستيلاء" على كواكب أخرى

الثلاثاء 7 أبريل 2020

اتهمت وكالة الفضاء الروسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بوضع أساس للاستيلاء على كواكب أخرى بتوقيعه أمرا تنفيذيا يحدد الخطوط العريضة لسياسة التعدين التجاري في الفضاء.



وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة ستسعى للتفاوض على "بيانات مشتركة وترتيبات ثنائية ومتعددة الجوانب مع دول أجنبية فيما يتعلق بالقيام بعمليات آمنة ومستدامة، كي يقوم القطاعان العام والخاص بجلب الموارد الفضائية واستخدامها".

وأضافت أن "الفضاء الخارجي مجال فريد بالنسبة للنشاط البشري من الناحيتين القانونية والطبيعية، إلا أن الولايات المتحدة لا تعده من المشاعات العالمية".

وذكرت وكالة الفضاء الروسية إن هذا الأمر التنفيذي يضع الولايات المتحدة في موقف المجابهة للنظرية القائلة "إن الفضاء هو ملك للبشرية جمعاء".

Advertisements

وأورد بيان الوكالة أن "محاولات مصادرة الفضاء الخارجي والخطط العدوانية للاستيلاء فعليا على مناطق في كواكب أخرى من شأنه أن يقود لإبعاد دول (عن الطريق) نحو تعاون مثمر".

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أدنى مستوى لها في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن التعاون في مجال الفضاء استمر رغم مجموعة من الخلافات حول كل شيء، بدءا من أوكرانيا حتى اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين إن "أي نوع من محاولة خصخصة الفضاء بشكل ما أو بآخر لن يكون مقبولا".

وأضاف: "أجد من الصعب أن نحكم الآن ما إذا كان بإمكاننا النظر للأمر على أنه محاولة لخصخصة الفضاء"