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شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة اليمنية .. تعميم محلي بمنع اصطياد الحيونات البرية النادرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
أصدر محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، تعميما قضى بمنع اصطياد الحيوانات البرية النادرة في شبوة، وبالذات أنواع الظباء والتي تتواجد في المناطق الجبلية من مديريات رضوم وميفعة والروضة.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد شدد التعميم على ضرورة اتخاذ مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع ظاهرة اصطياد هذه الحيوانات، منوها الى مخاطر الاصطياد على بقاء وتواجد هذه الحيوانات في هذه المناطق.
وأشار إلى تزايد ظاهرة الاصطياد العشوائي للحيوانات النادرة، وهو ما قد تتسبب في انقراضها .. مؤكدا على أهمية الحفاظ على الحياة البرية لهذا النوع من الحيوانات وضرورة حمايتها.
ودعا إلى تجريم عادة الاصطياد التي يمارسها أهالي بعض من مناطق محافظة شبوة لهذا النوع من الحيوانات والتي يطلق عليها (مواسم قنص الوعول) وتمارس في أوقات معينة من السنة .. مشددا على ضرورة ضبط كل من يمارس هذه العادة.
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