شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن تسجيل 786 حالة وفاء جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:12 مساءً, 7 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم, عن تسجيل 786 حالة وفاة جديدة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 6159 حالة وفاة، مقارنة مع 5373 أمس.

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