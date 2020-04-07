شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة و 487 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المركز في بيان اليوم، أن حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا قد انتشرت في 52 دولة أفريقية، لافتًا النظر إلى أن نحو 913 حالة من بين المصابين بالمرض قد تعافوا في القارة حتى اليوم.
وأظهرت أرقام نشرها المركز أيضًا أنه تم تسجيل نحو 897 حالة إصابة جديدة مؤكدة في القارة منذ تقرير المركز الذي صدر يوم الأحد، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة من 9178 أمس الاثنين إلى 10075 اليوم، كما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من 414 أمس إلى 487 حالة وفاة اليوم.
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