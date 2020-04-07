59 وفاة بكورونا و9006 إصابات في إسرائيل

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 9006

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 9006 بعد تسجيل 102 إصابة خلال ساعات الليلة الماضية.



وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية حالتي وفاة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 59.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 9006 إصابات بينهم 153 في حالة حرجة بمن فيهم 113 يعيشون على أجهزة تنفس.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن 181 في حالة صحية متوسطة و7930 في حالة طفيفة.

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 683 تعافوا من الفيروس.

وذكرت أن 708 يتلقون العلاج في المستشفيات و6484 يتلقون العلاج في منازلهم، إضافة إلى 819 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها للعلاج.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإغلاق العام بدءا من عصر الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا عشية عيد الفصح اليهودي.

ويبدأ مساء الأربعاء عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري.