الصين تزيح الولايات المتحدة عن عرش براءات الاختراع

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المنظمة العالمية للملكية الفكرية

أزاحت الصين الولايات المتحدة عن عرش تربعت عليه طوال أكثر من 4 عقود، عندما تمكنت من أن تصبح أكبر مصدر لطلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم.

وقالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المعنية بتسجيل براءات الاختراع، الثلاثاء، إن الصين أصبحت أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019.

وأشارت الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الصين أزاحت الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت الوكالة، التي تشرف على نظام يمكّن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن عدد الطلبات التي قدمت من الصين العام الماضي بلغ قرابة 59 ألف طلب، وتحديدا 58990 طلبا، مقارنة مع 57840 طلب تسجيل براءة اختراع من الولايات المتحدة.

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وأشارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن العدد الوارد من الصين زاد خلال عقدين فقط حوالي 200 ضعف، ولكن الولايات المتحدة تقدمت بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام، منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في العام 1978.

ويأتي أكثر من نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع حاليا من آسيا، أو ما يقدر بحوالي 52.4 في المئة، وتحتل اليابان المركز الثالث، تليها ألمانيا، ثم كوريا الجنوبية.

وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.

وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.