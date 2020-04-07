باكستان تسجل 577 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت باكستان، تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس في البلاد، في 10 مارس/آذار الماضي.



وكشف بيان صادر عن وزارة الصحة الباكستانية، إرتفاع إجمالي إصابات كورونا، إلى 3 آلاف و918، فيما بلغت الوفيات 54 شخصا .. موضحاً أن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت إجراء 3 آلاف و88 فحص كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 39 ألفا و138.

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في سياق متصل، توفي طبيب في إقليم سند الباكستاني؛ إثر إصابته بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الأطباء الذين توفوا إثر كورونا، إلى 3 أطباء.

كما شهد إقليم بلوشستان، احتجاجات قام بها أطباء؛ للتنديد بالنقص الموجود في المستلزمات الطبية، مثل الكمامات والألبسة الواقية.

وحتى ظهر الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من مليون و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 293 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“