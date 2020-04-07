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واشنطن تطالب العالم بمزيد من الشفافية فيما يخص بيانات إنتشار كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

واشنطن تطالب العالم بمزيد من الشفافية فيما يخص بيانات إنتشار كورونا

متابعات_ الخليج 365

طالب الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم بمزيد من الشفافية فيما يخص البيانات الحقيقية المتعلقة بإنتشار  .

 

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء .

 

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة قدمت 225 مليون دولار إضافية كمعونات للدول الأخرى لمساعدتها في جهود مكافحة جائحة كورونا العالمية.

 

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستصل إلى "نقطة رهيبة" من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، لكن الأمور ستبدأ بالتحسن بعدها، مؤكدا أنه "ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة للفيروس".

 

والإثنين، أعلنت جامعة جونز هوبكنز، في إحصاءاتها اليومية، تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 1200 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وسجلت الجامعة 337072 حالة إصابة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل 9633 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ ظهور المرض.

 

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لأي رئيس عراقي يعمل ضد الفساد والإرهاب ويحقق تطلعات شعبه.

 

وشدد على مواصلة واشنطن جهودها "حتى يغير النظام الإيراني نهجه في منطقة الشرق الأوسط"

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