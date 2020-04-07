الجيش الليبي يعلن عن وفاة أحد قياداته متأثراً بقصف طائرة تركية مسيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ”الكتيبة 604″، التابعة للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد قادتها، متأثرا بجراح أصيب بها؛ جراء قصف نفذته طائرة تركية مسيرة، قبل أسبوع.

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ونعت ”الكتيبة 604 مشاة“، التي تتخذ من مدينة سرت مقرا لها، في منشور عبر صفحتها على ”فيسبوك“، عاشور البقار، الذي كان مساعدا لآمر الكتيبة.

وقبل أسبوع، أعلنت ميليشيا الوفاق استهداف منطقة الوشكة (الواقعة بين سرت ومصراتة) بضربات جوية، أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت، سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، وإصابة آخرين من بينهم البقار، الذي أعلن وفاته اليوم