استغربت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان "صدور قرار إخلاء سبيل أحد المتهمين بجريمة قتل علاء ابو فخر قبل استكمال كل المعطيات القضائية"، مؤكداً "التمسك بمنطق العدالة والقانون واحترام الشهادة، والوقوف إلى جانب عائلة ابو فخر وإلى جانب الثوار الذين رافقوه، وانطلاقا من وفائنا لانتمائه الحزبي الواعي، نقف مع فريق المحامين في طلبه من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تمييز قرار إخلاء سبيل، إلى حين وضوح كل معطيات التحقيق".
ودعت إلى "عدم التهاون بأي شكل من الأشكال في كشف كامل ملابساتها وإنزال العقوبات المناسبة بمن يتم تجريمه، سواء كان فاعلا أو متدخلا أو محرضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي عن اخلاء سبيل متهم بقتل أبو فخر: نقف مع طلب فريق المحامين بتمييز القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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