وزيرة الإعلام: الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج

أكدت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "ثقة اللبنانيين ب​الدولة​ عادت ويجب تعزيزها"، موضحة ان "​الحكومة​ مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج ولن نوفر أي جهد على هذا الصعيد، ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ أكد أننا شارفنا على انجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية وسيتم ​الاعلان​ غدا عن اطلاق العملية عبر ​الجيش اللبناني​ الذي انتهى من التحضيرات، وهذا البرنامج سيستهدف الفقراء".

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