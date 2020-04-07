اجتماع تنسيقي لمؤسسة معروف سعد مع الجمعيات بحملة " صيدا تواجه كورونا"

عقدت مؤسسة ​معروف سعد​ اجتماعاً تنسيقياً لعدد من الجمعيات والمجموعات الناشطة في منطقة صيدا، في إطار مشاركتها في حملة "صيدا تواجه كورونا" التي أطلقتها بلدية صيدا بالتعاون مع المجتمع الأهلي، وقد جرى البحث بآلية توزيع القسائم الشرائية التي أقرتها ​البلدية​ وطريقة تقسيم العمل بين الجمعيات على أن يبدأ التوزيع ابتداءً من نهار غد الاربعاء، وسيستمر على مدى عدة أيام على أمل أن تصل هذه القسيمة إلى جميع قاطني ​صيدا القديمة​.

وقد حضر الاجتماع بالإضافة إلى مؤسسة معروف سعد، مندوبون عن ​مؤسسة الحريري​، هيئة الرعاية الإسلامية، جمعية الكشاف المسلم، جمعية ​الكشاف العربي​، جمعية هنا للتنمية، صيدا تنتفض والجبهة الاجتماعية - كرمال لبنان.

وشدد الحاضرون على أهمية التشارك والتضامن من أجل ايصال المساعدة إلى جميع الناس.