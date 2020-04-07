المفتي زغيب: التقصير بحق استقدام الطلاب من أوكرانيا خيانة بحق الوطن

أعلن المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ أن صرخة ​الطلاب​ اللبنانيين والتي نقلت اليوم من ​أوكرانيا​ قد وصلت الى رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ والمفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، معتبرا أنه "يجب ان نوجه رسالة للمسؤولين ان كنتم فعلا قاتلتم من اجل ارجاع اللبنانيين من الخارج خوفا عليهم وحرصا على ارواحهم فاننا نقول لكم عليكم الاستجابة فورا لهذا النداء وتحديد مواعيد لرحلات تعيدهم والا فاننا نحملكم كامل المسؤولية".

وقال زغيب: " نناشدكم بضمائركم وانسانيتكم وحسكم الوطني فمتى سياتي ذلك اليوم الذي تتحملون فيه مسؤولياتكم الحقيقية اتجاه شعبكم كما اننا نقول لكم ان المحن تبين معدنكم الحقيقي فاما ان تكونوا زعماء حقيقيون واما يتبين انكم تجار ازمات".

واعتبر أن "التقصير بحق هؤلاء يعتبر خيانة بحق الوطن ويعتبر فعلا جرميا موصوفا بحق الانسانية كلها لانه من يقدر على انقاذ روح ولا يفعل فهو شريك بقتل الناس جميعا ونشد على يد ​اللواء عباس ابراهيم​ الذي اثبتت كل الازمات الوطنية انه اهل ومحل وقادر على حلها والوصول بها الى بر الامان ونحن على يقين انه سيكون ملبيا لنداء الطلاب الذين استنجدوا به".