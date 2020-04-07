يحفوفي للحكومة: لتخفيف الضعط عن MEA والسماح لخطوط طيران أخرى بنقل المغتربين من الخارج

أكد رئيس ​المجلس القاري​ الأفريقي في الجامعة ال​لبنان​ية الثقافية في ​العالم​ القنصل حسن يحفوفي، ان "القيام ب 4 رحلات الى القارة الأفريقية أسبوعيّاً أي نقل حوالي 400 مسافر أسبوعيّاً، قد يتطلّب إنتظار آلاف اللبنانيين لأشهر طويلة ليُصار إلى إعادتهم الى لبنان، مما قد يعرّض الكثير منهم الى الخطر، اضافة الى مشاكل أفضليّة العودة "Priority List"، خصوصاً وأن أغلب من سجّلوا أسماءهم هم من العائلات و​الأطفال​ وكبار السن والمرضى".

وفي بيان له، دعا يحفوفي ​الحكومة​ اللبنانيّة الى "الإلتفات لعدد المغتربين اللبنانيين في ​أفريقيا​ الراغبين بالعودة إلى لبنان، والعمل على تسريع إجراءات العودة وذلك من خلال إرسال عدد أكبر من الطائرات كي يتمكّن من يرغب بالعودة إلى لبنان، دون الإنتظار مزيد من الوقت وما قد ينتج عن ذلك من سلبيّات"، لافتاً الى "ضرورة تخفيف الضعط عن شركة ​طيران الشرق الأوسط​ لمحدوديّة إمكاناتها، وإتخاذ القرار بالسماح لخطوط طيران أخرى بنقل المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة كما حصل مع كلّ من السلطات الإيطاليّة التي قامت بإجلاء رعاياها من القارة السمراء عبر الخطوط الجويّة الإثيوبيّة، والسلطات الأميركيّة التي قرّرت إجلاء مواطنيها من لبنان عبر الخطوط الجوّية القطريّة".