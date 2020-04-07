أمن الدولة بالبقاع تستكمل حملتها على مستودعات المعقّمات المزورة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أن مديرية ​البقاع​ الإقليمية في ​المديرية العامة لأمن الدولة​، قانت بالتنسيق مع ​النيابة العامة​ الإستئنافية في البقاع، حملتها على المستودعات والمحال التي تبيع وتوزع معقمات مزورة ومضرة وسامة وتتسبب بتعرض مستعملها الى أمراض جلدية. وداهمت المديرية اليوم مستودع في بلدة ​مجدل عنجر​، قضاء زحلة.

وقد ضبطت وصادرت كمية كبيرة من المعقمات غير المطابقة للمواصفات الطبية واقتادت صاحب المستودع الى مقرها وباشرت التحقيقات . وفي السياق نفسه واصلت مديرية البقاع جولاتها الأمنية على المؤسسات التي لم تلتزم بمقررات ​مجلس الوزراء​ و التعبئة العامة واقفلتهم كما نظم عناصرها عدة حواجز لمكافحة المخالفين لتعميم وزير الداخلية.

وتمنت مديرية البقاع من البقاعيين الابلاغ عن اي غش يتعرضون له في موضوع المعقمات أو أي ​مواد غذائية​ أو تنظيفية ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية.