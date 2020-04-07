أمن الدولة بالبقاع تستكمل حملتها على مستودعات المعقّمات المزورة

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة عن أن مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة، قانت بالتنسيق مع النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، حملتها على المستودعات والمحال التي تبيع وتوزع معقمات مزورة ومضرة وسامة وتتسبب بتعرض مستعملها الى أمراض جلدية. وداهمت المديرية اليوم مستودع في بلدة مجدل عنجر، قضاء زحلة.
وقد ضبطت وصادرت كمية كبيرة من المعقمات غير المطابقة للمواصفات الطبية واقتادت صاحب المستودع الى مقرها وباشرت التحقيقات . وفي السياق نفسه واصلت مديرية البقاع جولاتها الأمنية على المؤسسات التي لم تلتزم بمقررات مجلس الوزراء و التعبئة العامة واقفلتهم كما نظم عناصرها عدة حواجز لمكافحة المخالفين لتعميم وزير الداخلية.
وتمنت مديرية البقاع من البقاعيين الابلاغ عن اي غش يتعرضون له في موضوع المعقمات أو أي مواد غذائية أو تنظيفية ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية.
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