قوى الأمن الداخلي: توقيف والد الطفلة التي توفيت جراء الضرب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان انه عند حوالي منتصف ليل 6-7/4/2020، أُحضِرت إلى إحدى مستشفيات طرابلس جثة الطفلة السورية:م. د. (عمرها حوالي /6/ سنوات)، التي كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.
فور شيوع خبر وفاة الفتاة، نتيجة تعرّضها للضرب المبرح من قِبل والدها، قامت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في المستشفى،ويدعى:
- ص. د. (مواليد عام 1985، سوري)
من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، مع الوالد وزوجته، المدعوة:- ق. و. (مواليد عام 1988، سورية)، تبيّن أنهما اعتادا على تعنيف الطفلة. وقد أكّد تقرير الطبيب الشرعي المكلّف وجود آثار للضرب، على مختلف أنحاء جسم الفتاة المتوفاة.
تم توقيف كلّ من الأب وزوجته، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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