قوى الأمن الداخلي: توقيف والد الطفلة التي توفيت جراء الضرب

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان انه عند حوالي منتصف ليل 6-7/4/2020، أُحضِرت إلى إحدى ​مستشفيات​ ​طرابلس​ جثة الطفلة السورية:م. د. (عمرها حوالي /6/ سنوات)، التي كانت قد فارقت ​الحياة​ قبل وصولها إلى المستشفى.

فور شيوع خبر وفاة الفتاة، نتيجة تعرّضها للضرب المبرح من قِبل والدها، قامت إحدى دوريات ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في المستشفى،ويدعى:

- ص. د. (مواليد عام 1985، سوري)

من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، مع الوالد وزوجته، المدعوة:- ق. و. (مواليد عام 1988، سورية)، تبيّن أنهما اعتادا على تعنيف الطفلة. وقد أكّد ​تقرير​ الطبيب الشرعي المكلّف وجود آثار للضرب، على مختلف أنحاء جسم الفتاة المتوفاة.

تم توقيف كلّ من الأب وزوجته، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.