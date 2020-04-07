حنكش: نحن بحاجة الى عقد جلسة لمجلس النواب عن بُعْد لتسيير أمور الناس

شدد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، على "الحاجة الى عَقْد جلسة لمجلس النواب عن بُعْد لتسيير أمور الناس، فالتشريع عن بُعْد بات خياراً جديّاً"، مشيراً الى أن "أزمة "كورونا أعطت بُعْداً جديداً للتعاطي مع كل ما يحيط بنا، وهو ما يستوجب أن نتأقلم معه".
ولفت حنكش في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، الى انه "تواصل منذ ثلاثة أسابيع مع أمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر، وطرح عليه فكرة انعقاد جلسة عن بُعْد لتسيير أمور الناس، وكان الجواب أن لا قدرة، ولا جهوزية لذلك، في الوقت الراهن"، موضحاً "أننا جرّبنا العمل البرلماني عن بُعْد من خلال جلسة عُقِدَت للجنة الإقتصاد والتجارة، فبمعزل عن النّقاش القانوني المتعلّق بهذه النّقطة، والذي يُمكن بحثه لاحقاً، إلا أن الإجتماع حصل، لتسعة نواب، ولا مانع من تعميم ذلك على عمل المجلس كلّه في الظرف الحالي".
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