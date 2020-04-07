نجار: تقييم عمل المرحلة الأولى من عودة المغتربين كان جيدا

اكد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي برفقة النائبين حكمت ديب ونزيه نجم للاطلاع على سير عملية الخطوة الثانية للطائرات القادمة من باريس، مدريد، كنشاسا واسطنبول.
واضاف: "ان وجود ديب ونجم اليوم في المطار للاطلاع على الترتيبات الآلية التي وضعتها الوزارات بهدف إنجاح عملية العودة الثانية بعد نجاح الأولى. وما نشاهده اليوم من ترتيبات لوجستية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الإدارية والأمنية العاملة في المطار يثلج القلوب"، مؤكدا ان تقييم عمل المرحلة الأولى كان جيدا.
وتمنى نجار على كل مواطن أن يكون رقيب نفسه وأقاربه وجيرانه ويلتزم بالتعليمات الصادرة حفاظا على سلامته وسلامة مجتمعه، مشيرا إلى وجود سبع إصابات من أصل 500 شخص تم فحصهم اليوم.
واعتبر نجار أن ما يواجهنا اليوم معركة علينا ربحها في ظل ظروف استثنائية تشهدها "الكرة الأرضية " بسبب إنتشار الكورونا. واضاف كل فريق العمل الوجود على أرض الواقع ، يقوم بمهنية عالية ويبذلون جهودا كبيرة للحفاظ على امان المجتمع اللبناني ككل.
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