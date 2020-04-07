رئيس حركة الأرض: الوطن هو الأم التي تحتضن اولادها مهما كانت ظروفهم

أعتبر رئيس "حركة الأرض" ال​لبنان​ية ​طلال الدويهي​ ان "الوطن هو الأم التي تحتضن اولادها مهما كانت ظروفهم"، وعلى مَن غادر لبنان لأسباب او لظروف معينة او بحثا عن ​تحقيق​ طموح في دول بعيدة ان يعود الى العصبية اللبنانية".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، لفت الدويهي الى انه "حين تفشّى الوباء في الدول التي يتواجد لبنانيون فيها لم تحتضنهم بل اعتبرتهم غرباء وتمنّت عليهم العودة الى بلدهم الأم، وفي المقابل، على ​الدولة اللبنانية​ ان تستغل الفرصة اذ لا يجوز ان تكرّس نفسها لخدمة "الغريب" من النازح الى اللاجئ لاعتبارات اقليمية سياسية، فلتقدّم الاهتمام بناسها على اي اعتبار آخر، ولتسعى الى رفع مستوى معيشتهم"، مشيراً الى ان "اللبنانيين في الخارج يقومون بجميع أعمال، وبالتالي عليهم نقل طاقتهم الى لبنان للقيام بالعمل الذي يستطيعون القيام به فـ "الشغل مهما كان مش عيب".