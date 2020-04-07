دعا مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل ابو زيد​، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، الحكومة الى "طلب المساعدة من ​الحكومة الروسية​"، مشدداً على ان "هذا الموضوع منفصل عن ال​سياسة​ ومحوره انساني، ومن الطبيعي ان تتجاوب ​روسيا​ بناء على طلب من المؤسسات الرسمية المعنية، وتحديدا ​وزارة الصحة​ التي يمكنها ايضاً ان تتواصل بشكل مباشر من ​السفارة الروسية​ في ​لبنان​ لطلب ال​مساعدات​ أسوة بالمساعدات التي قدّمتها روسيا الى ​اميركا​ و​صربيا​ وايطاليا"، لافتاً الى ان "روسيا يمكنها ان تستجيب سريعا في تأمين فحوص الـ PCR والكمامات وما سوى ذلك من مساعدات طبية يحدّدها لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل ابو زيد: على الحكومة اللبنانية طلب المساعدة من الحكومة الروسية بالقضاء على الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.