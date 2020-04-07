حسن:تجارب النجاح تدعونا لترك المناكفات والتكاتف لإنقاذ الوطن

أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ إلى أنه "لا بد من أقصى درجات التعاون بين جميع المكونات السياسية والبلدية والجمعيات واللجان و​الدولة​ طبعا لمواجهة الوباء الذي لا يميز بين الألوان السياسية أو الأديان".

وأكد في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "تجارب النجاح خلال الفترة المنصرمة تدعونا لترك المناكفات والتكاتف لإنقاذ الوطن اقتصاديا وصحيا واستقراره أمنيا وإجتماعيا".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ سجل 7 حالات إصابة ب​فيروس كورونا​ وهو رقم متدني جداً يدل على بدء احتواء الفيروس على الأراضي اللبنانية.