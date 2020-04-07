الدكتورة ريتا فغالي: نحتاج لأسبوع لنتأكد إن كان عدد المصابين بتراجع حقيقي

أكدت رئيسة دائرة المختبرات في ​مستشفى بيروت الحكومي​، الدكتورة ريتا فغالي في حديث لتلفزيون "النشرة"، أنه "لا يوجد سبب لانخفاض عدد الفحوصات، إلا أنه يمكن أن الناس لم يأتوا جميعهم، ومن الناس من يعالج نفسه في منزله، ومنهم من لا عوارض لديهم لذلك لا يعلمون بوجوب إجراء فحوصات".

وأكدت الدكتورة فغالي أننا "نحتاج إلى أسبوع لنتأكد إن كان عدد المصابين في تراجع حقيقي، أو أننا لا زلنا في نفس المرحلة، معتبرةً أن الإجراءات التي تقيمها الدولة ال​لبنان​ية على جميع الأراضي اللبنانية كافية لحصر الفيروس بشرط محافظة المواطنين على التزامهم، وبحال استمرينا بالإلتزام، فمن المتوقع أن يقل انتشار الفيروس في لبنان".