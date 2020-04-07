وزارة الصحة توضح حقيقة اعتمادها رقما جديدا للرد على اتصالات المواطنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام، التي يتم الترويج لها في منصات التواصل الاجتماعي، وتزعم تخصيص الوزارة لـ333 فريق استجابة سريع، وأرقام مجانية للتواصل، غير صحيحة، ولا تمت للوزارة بصلة.

وذكرت الوزارة أنها خصصت خدمات رسمية للاتصال، إما لطلب الاستفسار حول مرض كوفيد-19، أو في حالة الاشتباه في ظهور أعراض هذا المرض، وهي “خدمة ألو اليقظة الوبائية: 080 100 47 47″، و”خدمة ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية”، فضلا عن خدمة “ألو 300”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات تتوفر على موزع آلي للمكالمات لتقليص مدة الانتظار، حيث تسهر فرق صحية على ضمان الإجابة عن استفسارات المواطنين 24/24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، كما تعمل كذلك على توجيه الحالات المحتملة إلى المراكز المخصصة لذلك، حسب الجهات.

وكانت الوزارة قد أطلقت خدماتها الهاتفية، منذ نهاية شهر فبراير الماضي، قبل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي الخطوط، التي تتلقى آلاف الاتصالات، يوميا، وتسهل التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.