السعودية تتوقع ارتفاعا بإصابات بفيروس كورونا قد يصل إلى مئتي ألف حالة

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الثلاثاء، أن بلاده تتوقع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الأسابيع المقبلة.

وتتوقع السعودية أن ترتفع الإصابات، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة.

وقال المسؤول السعودي، في كلمة بثتها قناة “الإخبارية” الحكومية، إن أربع دراسات توصلت إلى خلاصة “أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولا إلى مئتي ألف إصابة في حدها الأعلى”.