قرار تحديد سعر الكمامات في 80 سنتيما للواحدة يدخل رسميا حيز التنفيذ

تزامنا مع اتخاذها قرار إجبارية وضع كل المواطنين الكمامات، بسبب فيروس كورونا المستجد، حددت الحكومة سعر بيع الكمامة الواحدة في أقل من درهم.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تقرر، مؤقتا، تحديد أسعار بيع الكمامات لستة أشهر، في ثمانين سنتيم للوحدة، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في بلاغ مشترك، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، قرار إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، وذلك، ابتداء من اليوم الثلاثاء

ويعاقب المخالفون للقرار بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة، تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.