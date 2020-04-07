ظريف يطالب واشنطن برفع القيود عن النفط الإيراني لمواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع القيود التي فرضها على قطاع النفط في بلاده، لإتاحة المجال أمام بلاده لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ظريف في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، أن طهران لا تطلب من ترامب دفع "صدقة" لها، بل تسعى للحصول على أجهزة تنفس اصطناعية، في إطار مكافحة فيروس كورونا، من البلدان التي تفرض واشنطن عقوبات عليها.
وأوضح أن ما تطلبه بلاده من الرئيس الأميركي، هو تراجعه عن عرقلة بيع إيران لنفطها ومنتجاتها الأخرى، وشراء احتياجاتها، ورفع القيود عن المعاملات المالية لطهران.
وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بدأت واشنطن بتطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، شملت قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، وذلك بعد انسحاب البلد الأول من الاتفاق النووي في أيار/ مايو من العام نفسه.
وحتى تاريخ ما قبل العقوبات، كان إنتاج النفط الإيراني يبلغ 3.85 ملايين برميل يوميا، تراجع في الوقت الحالي إلى قرابة مليوني برميل فقط، بحسب أرقام "أوبك".
وسجلت إيران أول إصابة بكورونا في 19 شباط/ فبراير الماضي، وبلغت الوفيات فيها حتى ظهر الثلاثاء، 3 آلاف و872، فيما ارتفعت الإصابات إلى 63 ألفا و589.
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