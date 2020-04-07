مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 6 إصابات جديدة ومبادرة داعمة للأسرى وتأجيل حبس مدنيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينها رضيع عمره سنة من قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة نقلت له العدوى من والديه، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 260 مصابا، بعد تسجيل إصابة أخرى في قطاع غزة ليلة أمس.

وتوزعت الإصابات الجديدة على قرى بدو والجديرة وقطنة شمال غرب القدس المحتلة، وقرية دير جرير شرق رام الله.

وقال الشخرة متحدثا حول آخر مستجدات الفيروس، اليوم الثلاثاء، إن حالات جميع المصابين مستقرة، لافتا إلى أنهم يخضعون للمراقبة الطبية باستمرار.

وحول ظهور مصابين بالعينات العشوائية، أوضح الشخرة أن المقصود بالعينة العشوائية هو أن الطواقم الطبية في وزارة الصحة تتوجه لعمال ومواطنين وتأخذ منهم عينات ولا تنتظر قدومهم لمراكز الفحص، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستعلن قريبا عن نتائج البحث الوبائي.

وأوضح أنه تم إجراء نحو 15 ألف فحص لعينات من جميع المحافظات منذ بدء تفشي الفيروس في فلسطين، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة متواجدة الآن عند حواجز الاحتلال العسكرية لإجراء الفحوصات للعمال العائدين من داخل أراضي الـ48.

توزيع المصابين حسب المحافظات

وحول توزيع المصابين حسب المحافظات، بين الشخرة أن 104 إصابات سجّلت في ضواحي القدس من ضمنها 47 إصابة لعمال عائدين من داخل أراضي الـ48، و57 إصابة لمخالطين لهم. وفي محافظة رام الله، سجلت 21 إصابة لعمال، و23 إصابة لمخالطين، و12 إصابة لعائدين من السفر وإصابة واحدة لأسير محرر من سجون الاحتلال. وفي محافظة الخليل، تم تسجيل إصابة 8 عمال و9 مخالطين. وفي محافظة نابلس، تم تسجيل إصابة عاملين ومخالط واحد وعائدين من السفر، وفي محافظة طولكرم تم تسجيل إصابة 3 عمال ومخالط واحد وعائد من السفر، وفي محافظة بيت لحم تم تسجيل إصابة عاملين و10 مخالطين، إضافة إلى 40 مخالطا مع الوفد السياحي اليوناني. وفي سلفيت تم تسجيل إصابة لعائد من السفر، وفي جنين لعامل واحد، إلى جانب 13 إصابة لعائدين من السفر في قطاع غزة.

فلسطينية غزية، يوم أمس (أ ب أ)

وأشار إلى أن النتائج السابقة تظهر أن الإصابات تتوزع كالتالي: 84 عاملا بنسبة 33% من الحالات المصابة، ومخالطين 101 بنسبة 40% من الحالات المصابة، وعائدين من السفر 29 بنسبة 11%، و40 مخالطين مع الوفد السياحي بنسبة 16%، وأسير محرر.

وقال الشخرة إن هذه الأرقام تشير إلى أننا تعدينا كل الخطوط الحمراء عند مقارنة عدد المصابين مع عدد السكان، داعيا المواطنين والعمال إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي وعدم الاختلاط.

وأشار إلى تسجيل 24 حالة شفاء حتى اللحظة من بين الحالات المصابة، موضحا أنه ستجري اليوم الفحوصات النهائية على عينات من عدد من المصابين، وفي حال جاءت نتيجتها سلبية سيتم الإعلان عن شفائهم وتحويلهم إلى الحجر المنزلي.

بدوره، جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم دعوته للمواطنين بالبقاء في منازلهم، والابتعاد عن الاختلاط والزيارات العائلية لحماية أنفسهم وأقاربهم، موضحا أن تسجيل 41 إصابة بين الأطفال تعكس عدم الالتزام بعض العائلات بتعليمات الحجر المنزلي.

مبادرة للتكافل الاجتماعي؛ " أسرانا عنوان للوفاء"

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على صلة، أطلق عدد من الأسرى في سجون الاحتلال، وعدد من الأسرى المحررين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اليوم الثلاثاء، مبادرة للتكافل الاجتماعي تحت عنوان "أسرانا عنوان للوفاء" في اطار مواجهة الفيروس.

وقال الأسير المحرر، وأحد القائمين على المبادرة، إياد أبو عليا، إن "هذه المبادرة جاءت انطلاقا من توجيهات أسرانا في سجون الاحتلال من مخيم الدهيشة، في إطار التأكيد على الحال الواحد في مواجهة فيروس كورونا، من خلال التبرع ماديا منهم، مع الدعوة لمن يريد من الموظفين وأصحاب القطاع الخاص للمساهمة في الحملة(المبادرة)".

وأضاف أن هذا العمل الوطني الذي سيستمر حتى مساء اليوم، هو ضمن حالة التكافل الاجتماعي التي يعيشها مجتمعنا، ومردود الحملة لصالح العائلات المستورة والمحتاجة، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال الناطق باسم نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إن هذه المبادرة تؤكد أن شعبنا متوحد في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها مع انتشار الفيروس.

قرار رئاسي بتأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ

من جهته، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قرارا بقانون بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، ما يتيح للجهات القضائية المختصة بتأخير حبس المدنيين الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل على قضايا تنفيذية، على أن يُستأنف تنفيذ الحبس بعد انتهاء حالة الطوارئ.

كما أصدر عباس قرارا بقانون يقضي بوقف سريان مُدَد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وذلك لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها القوانين لاتخاذ الإجراءات سواء أمام الجهات القضائية بأنواعها أو لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة.

في خان يونس جنوب قطاع غزة، يوم أمس (أ ب أ)

إنشاء ممر خاص لتعقيم المركبات في الخليل

وبدأت بلدية الخليل، اليوم الثلاثاء، بإنشاء ممر خاص لتعقيم المركبات عل المدخل الشمالي للمدينة.

وأوضحت البلدية أن هذا الممر يقوم على مبادرة ريادية تقدم بها المواطن، سائد زغير، بإنشاء ما يشبه الخيمة تمر من خلالها المركبات، ويتم ضخ مواد كحولية لتعقيمها من الخارج بشكلٍ كامل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الصحة الفلسطينية، حيث تبنت البلدية تنفيذ هذه المبادرة.

بدوره، رحب رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، بكل الأفكار الريادية التي تساهم في تطوير العمل المؤسساتي، مؤكدا استعداد البلدية لتبني الأفكار الريادية التي يطرحها المواطنون الذين يمتلكون حِسا وطنيا ويشعرون بالمسؤولية تجاه مدينتهم، مقدما شكره لزغير، على مبادرته وحسن انتمائه لمدينة الخليل، مثمنا كذلك دور المواطن طارق النجار على مساندته للمبادرة وتوفير بعض المعدات الخاصة بالمعبر.

وأضاف: "إننا ندرس النتائج المرجوة من تنفيذ هذه المبادرة، وتقييم فعاليتها من أجل تعميمها على باقي مداخل المدينة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا".