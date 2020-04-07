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طارق عفاش يطالب بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 أبريل 2020

طالب قائد قوات المقاومة الوطنية في القوات المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح .

 

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وقال طارق عفاش في تغريدة له بتويتر، أنه التقى اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية، بالمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لبحث آلية وقف اطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة  .

 

وأضاف أنه جرى مناقشة خروقات الميليشا الحوثية وعرقلة تنفيذ ستوكهولم .. مشيراً إلى أنه قدم ملاحظاته حول تجزأة ملف الأسرى وطالب برفع فوري للعقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح .

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