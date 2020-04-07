- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش يطالب بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
طالب قائد قوات المقاومة الوطنية في القوات المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح .
وقال طارق عفاش في تغريدة له بتويتر، أنه التقى اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية، بالمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لبحث آلية وقف اطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا .
وأضاف أنه جرى مناقشة خروقات الميليشا الحوثية وعرقلة تنفيذ ستوكهولم .. مشيراً إلى أنه قدم ملاحظاته حول تجزأة ملف الأسرى وطالب برفع فوري للعقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق عفاش يطالب بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.