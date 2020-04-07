طارق عفاش يطالب بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي

الثلاثاء 7 أبريل 2020

طالب قائد قوات المقاومة الوطنية في القوات المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بالرفع الفوري للعقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح .



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وقال طارق عفاش في تغريدة له بتويتر، أنه التقى اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية، بالمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لبحث آلية وقف اطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا .

وأضاف أنه جرى مناقشة خروقات الميليشا الحوثية وعرقلة تنفيذ ستوكهولم .. مشيراً إلى أنه قدم ملاحظاته حول تجزأة ملف الأسرى وطالب برفع فوري للعقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح .