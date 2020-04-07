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الجيش الليبي يعلن عن وفاة أحد قياداته متأثراً بقصف طائرة تركية مسيرة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن عن وفاة أحد قياداته متأثراً بقصف طائرة تركية مسيرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلنت ”الكتيبة 604″، التابعة للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد قادتها، متأثرا بجراح أصيب بها؛ جراء قصف نفذته طائرة تركية مسيرة، قبل أسبوع.

 

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ونعت ”الكتيبة 604 مشاة“، التي تتخذ من مدينة سرت مقرا لها، في منشور عبر صفحتها على ”فيسبوك“، عاشور البقار، الذي كان مساعدا لآمر الكتيبة.

 

وقبل أسبوع، أعلنت ميليشيا الوفاق استهداف منطقة الوشكة (الواقعة بين سرت ومصراتة) بضربات جوية، أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت، سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، وإصابة آخرين من بينهم البقار، الذي أعلن وفاته اليوم

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