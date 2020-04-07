إصابة برلماني تركي معارض بفيروس كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أصيب، البرلماني فتحي يلماز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض في تركيا، بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في مختلف بلدان العالم من بينها تركيا .



وقال يلماز على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، حيث أوضح أنه نُقل إلى المستشفى بعدما جاءت نتائج تحاليل كورونا التي خضع لها إيجابية.

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ويلماز المسؤول عن الشؤون القانونية والانتخابية بحزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية الحاكم والنائب بالبرلمان عن مدينة إسطنبول، طالب في تغريدته الجميع بالدعاء له قائلا: "أمكث داخل المستشفى بسبب إصابتي بفيروس كورونا المستجد. لا تنسونا من صالح دعائكم. استودعتكم الله".

والإثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 649 بعد تسجيل 75 وفاة خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 30 ألفا و217 إصابة، بعد تسجيل 3148 حالة جديدة