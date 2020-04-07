مقتل 47 من مليشيا الحوثي في معارك وغارات للتحالف بالبيضاء وتعز

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن الجيش اليمني ، الثلاثاء، مقتل 47 عنصرا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي بمحافظتي البيضاء وتعز وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين.



وقال الجيش الوطني، في بيانين منفصلين، إن قواته حققت تقدما استراتيجيا شمال البيضاء، فيما تم التصدي لهجوم حوثي في منطقة " الضباب" غرب تعز.

وأوضح قائد محور بيحان، اللواء الركن مفرح بحيبح، أنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإنقلابية، نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي البيضاء.

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وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف التحالف العربي، من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسله جبال البياض في جبهة الملاجم، فضلا عن تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع، وفقا للمسؤول العسكري.

وكشف اللواء بحيبح، عن مقتل 40 عنصراً من مليشيات الحوثي بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف التي استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين بـ19 غارة ، فضلا عن عشرات الجرحى وتدمير معدات مختلفة.

و في تعز، تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته مليشيا الحوثي على جبهة الضباب ما أسفر عن مقتل 7 انقلابيين وإصابة، 15 آخرين، وفقا لبيان رسمي.