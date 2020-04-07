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وكالة إذاعية أجنبية كبرى تقرر إيقاف أحد العاملين بها 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 أبريل 2020

قررت وكالة إذاعية أجنبية كبرى، إيقاف أحد العاملين بها والذي يدعى "ل أ" بسبب قيامه بمحاولة بأحد الإعلاميات بالوكالة وتدعى "ن س".

 

 

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