شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إذاعية أجنبية كبرى تقرر إيقاف أحد العاملين بها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 قررت وكالة إذاعية أجنبية كبرى، إيقاف أحد العاملين بها والذي يدعى "ل أ" بسبب قيامه بمحاولة التحرش بأحد الإعلاميات بالوكالة وتدعى "ن س".

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