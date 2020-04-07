المهرة اليمنية .. لقاء يناقش مخصصات المستشفيات والمراكز الصحية من المشتقات النفطية

الثلاثاء 7 أبريل 2020

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، عوض مبارك سعد اليوم، مع مدير عام شركة النفط اليمنية فرع المهرة المهندس محسن علي بلحاف، مخصصات المديريات من المشتقات النفطية وآلية وتنظيمها وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.



وفي اللقاء، أشار سعد الى أهمية توفير الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية لضمان أستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة في ضل المرحلة الأستثنائية التي تعيشها المحافظة والتي يتطلب على المستشفيات والمراكز الصحية رفع الجاهزية القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأشاد سعد، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام شركة النفط اليمنة ومساندته ووقوفة الى جانب مكتب الصحة بالمحافظة وما يقدمة من دعم وتسهيلات في سبيل تنفيذ الخطط الأحترازية والوقائية لمجابهة هذا الوباء القاتل.

من جانبة، ثمّـن مدير عام شركة النفط بمحافظة المهرة المهندس محسن بلحاف الدور الذي يقوم مكتب الصحة بالمحافظة وكافة القيادات والكوادر والعاملين الصحيين في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً استعداده في تقديم كافة التسهيلات اللأزمة وتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ خطة مكتب الصحة الأحترازية