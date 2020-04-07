شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يطلع على إنتصارات الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 اطلع نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح في اتصالات هاتفية أجراها بقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح وبقادة وحدات المحور على المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها الأبطال بدعم التحالف في جبهات ناطع وفضحة رداً على تصعيد واعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش بإسناد المقاومة وأحرار اليمن وما يقدمونه من تضحيات خالدة واستبسال لاستعادة الدولة، معبراً عن تقديره لدعم ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهامهم الكبير في تحقيق الانتصارات ودحر الميليشيات المدعمة من إيران. Advertisements ودعا إلى توحيد الصف ومساندة جهود الجيش الوطني في استكمال التحرير واستعادة الدولة اليمنية. بدورهم قدم قائد محور بيحان وقادة الوحدات والجبهات تقريراً موجزاً عن الوضع الميداني والملاحم التي يسطرها الجيش بدعم التحالف، منوهين إلى العزيمة القتالية والمعنوية العالية للمقاتلين الأبطال

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