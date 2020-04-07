الطقس المتوقع في الإمارات غدا الأربعاء

الثلاثاء 7 أبريل 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس يوم غد صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.



وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

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وتوقع أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 01:53 ..والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:51 .

وفي بحر عمان توقع أن يكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:03 المد الثاني عند الساعة 22:00 ..والجزر الاول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:24 .