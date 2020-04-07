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شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف يدعو ترامب إلى التوقف عن منع إيران من بيع النفط والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوقف عن منع إيران من بيع النفط .
وقال في تغريدة له بتويتر، أن ”ما نريده هو أن يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن منع إيران من بيع النفط والمنتجات الأخرى، وشراء احتياجاتها وتسديد واستلام المدفوعات“.
وجاءت تغريدة ظريف في وقت أعلنت فيه الحكومة الإيرانية، دخولها المرحلة الحرجة في إدارة أزمة كورونا، بعد تأثر مواردها بشكل كبير بتداعيات تفشي الفيروس
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