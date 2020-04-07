شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم، عن تسجيل 55 حالة مصابة بفيروس كورونا، منها 41 حالة تم رصدها في سكن عمال وافدين في منطقة الحد، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 811 إصابة.

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