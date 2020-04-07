شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الملكة اليزابيث في رسالتها لخطيبة جونسون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبدت الملكة اليزابيث تمنياتها "بالشفاء الكامل عاجلا" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبعثت برسالة دعم لخطيبته الحامل وأسرته. وقال قصر بكنجهام إن "الملكة بعثت برسالة إلى كاري سيموندس ولأسرة جونسون". وأضاف أن "جلالتها قالت إنها تفكر فيهم وتمنت لرئيس الوزراء الشفاء الكامل والسريع".

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