شكرا لقرائتكم خبر عن 731 حالة وفاة بسبب كورونا اليوم فى نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

قال حاكم ولاية نيويورك ، أن العدد الإجمالي للوفيات في نيويورك يصل إلى 5489

وأشار إلى ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى الولاية بواقع 731 في آخر 24 ساعة مقابل 599 في اليوم السابق.