شكرا لقرائتكم خبر عن 731 حالة وفاة بسبب كورونا اليوم فى نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
قال حاكم ولاية نيويورك ، أن العدد الإجمالي للوفيات في نيويورك يصل إلى 5489
وأشار إلى ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى الولاية بواقع 731 في آخر 24 ساعة مقابل 599 في اليوم السابق.
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