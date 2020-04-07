كيف أغرق فيروس كورونا العالم خلال ثلاثة أشهر؟

في مايأتي أبرز المحطات منذ إعلان منظمة الصحة العالمية في الثامن من كانون الثاني/يناير أن نوعاً جديداً من فيروس كورونا قد يكون مصدر وباء مجهول ظهر في الصين. وقد أودى المرض مذاك بحياة أكثر من 70 ألف شخص حول العالم.

8كانون الثاني/يناير: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نوعاً جديداً من فيروس كورونا قد يكون مصدر وباء التهاب رئوي مصدره مجهول ظهر في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية.

11 كانون الثاني/يناير: أُعلن عن أول وفاة في الصين. وسجّلت أولى الإصابات بالمرض خارج البلاد خلال كانون الثاني/يناير.

24 كانون الثاني/يناير: سُجّلت أول إصابات في فرنسا وكانت الأولى أيضاً في أوروبا.

25 كانون الثاني/يناير:بعد ووهان، تمّ عزل كامل مقاطعة هوباي (وسط).

28 كانون الثاني/يناير: تم تأكيد نقل العدوى بشكل مباشر خارج الصين، في اليابان وألمانيا، وأجلت دول عدة رعاياها من الصين.

30 كانون الثاني/يناير: أعلنت منظمة الصحة العالمية التي وُجّهت إليها انتقادات لمماطلتها، حال الطوارئ الدولية، من دون اعتبار أن الحدّ من الرحلات والتبادلات مع الصين أمر ضروري.

2 شباط/فبراير: سُجّلت أول وفاة خارج الصين في الفيليبين وهو صيني من ووهان.

7 شباط/فبراير: حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه نقصاً مزمناً في معدات الوقاية.

14 شباط/فبراير: تُوفي مواطن صيني في فرنسا، وهي أول وفاة خارج آسيا.

19 شباط/فبراير: تخطت حصيلة الوفيات عتبة الألفين، وحذّرت منظمة الصحة العالمية من اتخاذ أي تدبير غير متكافئ.

أعربت شركات كبيرة عالمية عن خشيتها من تأثير كبير على نشاطها ونتائجها. وأُلغى عدد كبير من المعارض الدولية والمباريات الرياضية والاحتفالات. وعُلّقت الرحلات إلى الصين.

تسارع تفشي الوباء في إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

25 شباط/فبراير: تحدثت منظمة الصحة العالمية عن خطر وباء عالمي. في اليوم التالي، تخطى عدد الإصابات الجديدة في العالم العدد في الصين.

مطلع آذار/مارس: دعت منظمة الصحة العالمية إلى التزود بأجهزة المساعدة على التنفس.

وتوقّعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تباطؤاً حاداً في الاقتصاد.

6 آذار/مارس: سُجلت 100 ألف إصابة في العالم.

8 آذار/مارس: عُزلت منطقة الشمال في إيطاليا، في إجراء توسّع نطاقه بسرعة ليشمل كل أرجاء البلاد.

9آذار/مارس: أدى انهيار أسعار النفط إلى تراجع كبير في البورصات العالمية.

11 آذار/مارس: أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 "وباء عالمياً".

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أغلقت الولايات المتحدة حدودها تدريجياً أمام حوالى ثلاثين دولة.

أعلنت حكومات ومصارف مركزية عدة اجراءات هائلة لدعم الاقتصاد.

13 آذار/مارس: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت "بؤرة" الوباء العالمي.

14آذار/مارس :فرض العزل الإلزامي في إسبانيا

14آذار/مارس: فرض العزل الإلزامي في فرنسا.

وأوصت دول أوروبية أخرى أولاً بـ"البقاء في المنازل" وبتخفيف الاحتكاك بالآخرين.

قلّصت شركات الطيران بشكل كبير رحلاتها.

وأغلقت دول كثيرة حدودها.

18 آذار/مارس: سُجّلت 200 ألف إصابة في العالم.

19 آذار/مارس: باتت إيطاليا الدولة التي تسجّل أكبر عدد وفيات في العالم.

وتكثّف الإعلان عن تدابير عزل وطنية ومحلية.

23 آذار/مارس: حذّر صندوق النقد الدولي من ركود أسوأ من ذاك الذي حصل بعد الأزمة المالية عام 2008.

24 آذار/مارس: تمّ إرجاء الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مرتقبة في طوكيو.

توقعت منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة حيث تزايدت أعداد الإصابات بشكل كبير، قد تصبح بؤرة الوباء.

25 آذار/مارس : حذّرت الأمم المتحدة من أن تفشي الوباء العالمي "يهدد البشرية بأسرها".

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على خطة بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد.

ودُعي أكثر من ثلاثة مليارات شخص من سكان العالم إلى البقاء في منازلهم، بعدما كان عددهم مليارين في اليوم السابق.

28 آذار/مارس: في وقت بدأت ووهان بالخروج من العزل، تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا الـ10 آلاف. وكذلك حصل في إسبانيا بعد خمسة أيام.

2 نيسان/أبريل، تخطّى عدد الإصابات المسجّلة رسمياً في العالم عتبة المليون، فيما بات نصف سكان العالم معزولين.

(ا ف ب)