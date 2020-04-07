طوكيو ـ د ب أ: أقرت الحكومة اليابانية أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخها على الإطلاق، بقيمة 108 تريليونات ين (2ر990 مليار دولار)، وذلك في محاولة لحماية ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وتهدف التدابير بصورة رئيسية إلى دعم الأُسر والشركات الصغيرة.وهذه الحزمة أكبر بكثير من الحزمة الاقتصادية التي تمت إتاحتها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وبلغت قيمتها نحو 57 تريليون ين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تقر أكبر حزمة للتحفيز الاقتصادي في تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.