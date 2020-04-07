السودان: شطب جميع القضايا المتعلقة بحادثة المدمرة كول

الخرطوم ـ وكالات: أعلنت وزارة العدل السودانية أمس الاول اكتمال إجراءات تسوية كافة القضايا المتعلقة بحادثة المدمرة “كول” وبدء إجراءات شطب الدعاوى المتعلقة بالقضية ضد الخرطوم. وفي بيان لوزارة العدل السودانية، أكدت فيه اكتمال إجراءات تسوية كافة القضايا مع ضحايا وأسر المدمرة الأميركية “كول”، ما يمهد لبدء إجراءات شطب الدعاوى المتعلقة بالقضية والمرفوعة ضد الخرطوم. وقالت الوزارة في البيان الذي نشر أمس “اتفاق التسوية مع أسر وضحايا المدمرة كول الذين كانوا يباشرون إجراءات قضائية ضد حكومة السودان أمام المحاكم الأميركية، قد اكتمل تماماً”، بجانب تقديم الطرفين “عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في أمريكا يوم الجمعة، لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة كول ضد السودان، مما يؤدي إلى إنهاء هذه القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في أمريكا”. وأشار البيان إلى أن نص التسوية نوه إلى أن “السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول أو في أي أعمال إرهابية أخرى”، بالإضافة إلى أن التسوية جاءت في إطار الجهود من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، في وقت سابق، عن قيمة التعويضات، التي سيدفعها السودان، لأسر ضحايا المدمرة الأمريكية “كول”، التي تم تدميرها قبالة السواحل اليمنية عام 2000. وقال المصدر: “وافق السودان على تسوية القضية مقابل دفع 30 مليون دولار أمريكي لأسر الضحايا”. وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” قد نقلت عن وزارة العدل السودانية تأكيدها موافقة السودان على دفع تعويضات لأسر البحارة الذين قتلوا في هجوم نفذه تنظيم “القاعدة” الإرهابي على المدمرة الأمريكية “كول” قبل 20 عاما.